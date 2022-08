Carlotta Mantovan | la nuova vita della vedova Frizzi Cosa fa oggi

ParliamoDiNews : Carlotta Mantovan, la figlia Stella è cresciuta ed è la la sua fotocopia: meravigliose - -

È una dichiarazione d'amore davvero emozionante quella pubblicata in queste ore dasui social network. Come in molti ricordano, quella composta da Fabrizio Frizzi eè stata di certo una delle coppie più amate dello spettacolo italiano degli ultimi ...Possibilmente per sempre.' - Nel 2018, dopo la scomparsa del conduttore Fabrizio Frizzi , ha dedicato un post su Instagram alla moglie,, amica sua e di Conti. - Sui social è attiva ...Sono passati quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma la sua eredità continua a far discutere. Lasciato tutto a loro.