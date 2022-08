Canoa velocità oggi, Mondiali 2022: orari 3 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giunge il momento dell’evento più atteso dell’anno: si terrà oggi, mercoledì 3 agosto, la prima giornata di gare dei Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: ad Halifax, in Canada, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i confronti in vista di Parigi 2024, con le nuove specialità in programma. Dopo le consuete due tappe dedicati alla Coppa del Mondo, la corsa verso i titoli iridati inizierà oggi, mercoledì 3 agosto, con le prime batterie. La diretta sarà fruibile in streaming su canoeicf.com, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della manifestazione. programma Mondiali DI Canoa VELOCITA’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Giunge il momento dell’evento più atteso dell’anno: si terrà, mercoledì 3, la prima giornata di gare deiseniordie para: ad Halifax, in Canada, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i confronti in vista di Parigi 2024, con le nuove specialità in. Dopo le consuete due tappe dedicati alla Coppa del Mondo, la corsa verso i titoli iridati inizierà, mercoledì 3, con le prime batterie. La diretta sarà fruibile insu canoeicf.com, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della manifestazione.DIVELOCITA’ ...

