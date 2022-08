Campania prima per consumo di farmaci | se siamo più poveri e malati c’è una ragione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il report Osmed 2021 (fine luglio 2022) suldiin Italia certifica che laprimeggia (tra i tanti record negativi!) anche qui. Questo pur restando la Regione più giovane di Italia e, per questo motivo, la Scienza ci dice che il “sanitario” specie didovrebbe essere inferiore. Su questa base scientifica pertanto il Ssn eroga per lala quota capitaria più bassa di Italia con circa 200 milioni di euro/anno in meno. Fa veramente impressione per un competente tecnico come me – titolare dell’incarico di Farmaco economia presso il prestigioso IRCCS Pascale sin dal luglio del 2001, e, per questo, diventato Presidente dei Medici dell’Ambiente di Napoli – dovere prendere atto di come, con estrema attenzione da parte di tutti i “tecnici” campani ...