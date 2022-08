Calciomercato Juventus | tutto su di lui | sarà la ciliegina sulla torta

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Fino a questo momento il mercato dellaè stato, senza dubbio, importante ma la società vuole mettere l’ultimo tassello. Una stagione lunga, mondiale compreso, 295 giorni; l’esordio ciil prossimo quindici agosto contro il Sassuolo e per ladovrà essere il primo passo verso la conquista del titolo dopo due quarti posti consecutivi. Obiettivo non semplice considerando un Milan con la voglia di confermarsi, il desiderio dell’Inter di riprendersi lo scudetto e una Roma che rischia di essere la grande sorpresa del campionato. Ecco perché, fino ad ora, il mercato dei bianconeri è stato molto importante ed ha avuto anche un sospiro di sollievo alla notizia della non operazione di Pogba. AnsafotoIl centrocampista francese, più due profili come Bremer e Di Maria, non bastano ad Allegri per andare all’assalto del titolo; ...