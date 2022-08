Atp Washington 2022, Paire se la prende col caldo e lancia la maglia al giudice di sedia (VIDEO) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Benoit Paire lascia l’Atp di Washington 2022 con una delle sue. Nella sconfitta contro Holger Rune per 6-3 6-2, il francese ha patito il gran caldo negli Stati Uniti. “Non ce la faccio più, ci sono 2000 gradi”, ha detto prima del quinto match point del suo avversario. Dopo l’ultimo punto, il francese si è strappato la maglia e ha provato a darla con un sorriso a Rune, che però ha rifiutato il ‘regalo’. Così, Paire ha deciso di omaggiare il giudice di sedia, lanciandogli la maglia. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Benoitlascia l’Atp dicon una delle sue. Nella sconfitta contro Holger Rune per 6-3 6-2, il francese ha patito il grannegli Stati Uniti. “Non ce la faccio più, ci sono 2000 gradi”, ha detto prima del quinto match point del suo avversario. Dopo l’ultimo punto, il francese si è strappato lae ha provato a darla con un sorriso a Rune, che però ha rifiutato il ‘regalo’. Così,ha deciso di omaggiare ildindogli la. SportFace.

