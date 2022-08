Utenze domestiche: risparmiare sul gas con le offerte Sorgenia (Di martedì 2 agosto 2022) La situazione geopolitica mondiale sta influenzando l’andamento del prezzo del gas naturale, causando un’elevata volatilità del prezzo dell’energia all’ingrosso che si riflette in parte sul costo delle Utenze domestiche. Tuttavia, la variabilità dell’indice di mercato PSV del gas può offrire anche delle opportunità di risparmio, a condizione di stipulare una fornitura con tariffa a prezzo indicizzato. In questo modo, infatti, è possibile spendere meno per il gas quando il PSV si abbassa, usufruendo di una maggiore flessibilità in base ai trend del mercato. L’indicizzazione del prezzo delle offerte viene stabilita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ogni tre mesi per quanto riguarda il servizio di maggior tutela. Sul mercato libero, invece, i fornitori hanno maggiore libertà, in quanto possono seguire le ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 2 agosto 2022) La situazione geopolitica mondiale sta influenzando l’andamento del prezzo del gas naturale, causando un’elevata volatilità del prezzo dell’energia all’ingrosso che si riflette in parte sul costo delle. Tuttavia, la variabilità dell’indice di mercato PSV del gas può offrire anche delle opportunità di risparmio, a condizione di stipulare una fornitura con tariffa a prezzo indicizzato. In questo modo, infatti, è possibile spendere meno per il gas quando il PSV si abbassa, usufruendo di una maggiore flessibilità in base ai trend del mercato. L’indicizzazione del prezzo delleviene stabilita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ogni tre mesi per quanto riguarda il servizio di maggior tutela. Sul mercato libero, invece, i fornitori hanno maggiore libertà, in quanto possono seguire le ...

antoniotrande : @PapagniGrace Se hai l'addebito delle utenze domestiche su CC è facile controllare i tuoi consumi. - paolozamburlini : RT @AndreaSpanu6: La #Tari 2022 a Milano cala del 4% per le utenze domestiche grazie alla diminuzione del costo del servizio unita all’aume… - smilypapiking : RT @AndreaSpanu6: La #Tari 2022 a Milano cala del 4% per le utenze domestiche grazie alla diminuzione del costo del servizio unita all’aume… - AndreaSpanu6 : La #Tari 2022 a Milano cala del 4% per le utenze domestiche grazie alla diminuzione del costo del servizio unita al… - AnsaLombardia : A Milano la Tari sulla casa per il 2022 costerà il 4% in meno. Diminuzione del 3,5% per le utenze non domestiche |… -