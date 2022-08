Uomini e Donne | l’ex corteggiatrice spiazza sulla rottura | “Non me l’aspettavo”

Giorgiolaporta : Deve essere proprio duro essere #donne del #PD. Tutta la vita a parlare di #quoterosa e diritti, ma nel #Governo il… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - matteosalvinimi : L'impegno della Lega nel prossimo governo sarà di avere più poliziotti nelle strade (con l'assunzione di 10mila don… - icarvsplume : RT @CalmaeCose: Il primo agosto, a 5 mesi dalla fine del gf, Jessica Selassié nel pieno della sua film mentale era su Baru, che nel frattem… - marion26299073 : RT @andreavent3: Bologna 2 Agosto 1980 io non dimentico. Rendiamo memoria alle donne e uomini innocenti vittime di un odio criminale. https… -

Diversi glie leimpiegati che con il supporto dei colleghi in divisa - pronti a intervenire attendendo in posizione defilata - hanno garantito il rispetto delle regole comuni in modo ...Dai controlli in porto 50 migranti sono risultati positivi: 36maggiorenni, 11 minori e 3. Una notizia che ha messo in allarme sia il Comune di Salerno che il governatore campano ...Uomini e Donne, Lilli Pugliese spiazza tutti parlando della nuova coppia, formatasi nel dating show: come mai si sono lasciati Non se l'aspettava proprio.Quasi un italiano su quattro è un fumatore, pari a oltre 12 milioni di persone dipendenti dal tabacco: un dato che non si riscontrava dal 2006. Una dipendenza che però può essere sconfitta anche grazi ...