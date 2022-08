Ucraina | il bilancio dell' Onu | ' Oltre 5mila civili uccisi | più di 7mila i feriti dall' inizio del conflitto'

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Il bilancio del raid di Kiev sul carcere vicino a Olenivka è di 50 morti e 73 feriti. La responsabilità… - globalistIT : - VCountry3 : RT @DSant65: NON PROMESSE IRREALIZZABILI. VOGLIAMO SIA CHIARA LA NOSTRA POSIZIONE SULLE ALLEANZE INTERNAZIONALI, A PARTIRE DALLA GUERRA IN… - Sbrn65 : RT @DSant65: NON PROMESSE IRREALIZZABILI. VOGLIAMO SIA CHIARA LA NOSTRA POSIZIONE SULLE ALLEANZE INTERNAZIONALI, A PARTIRE DALLA GUERRA IN… - Ao_estica_zz : RT @DSant65: NON PROMESSE IRREALIZZABILI. VOGLIAMO SIA CHIARA LA NOSTRA POSIZIONE SULLE ALLEANZE INTERNAZIONALI, A PARTIRE DALLA GUERRA IN… -

Sono almeno 5.327 i civili morti e 7.257 quelli rimasti feriti indall'inizio dell'invasione delle truppe russe: lo ha reso noto l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che la 'maggior parte' dei decessi sono ...... l'Eco post pandemico e conflitto in, il Dibattito sull'equo compenso con Google e l'... A sei mesi dall'adozione delle nuove linee guida sul consenso GDPR, ilper gli editori digitali è ... Guerra in Ucraina, il bilancio dei primi 5 mesi: operazioni, artiglieria, intelligence, logistica L'Ufficio dell'Alto Commissario Onu ritiene che i dati effettivi siano considerevolmente più elevati "per il fatto che la ricezione di informazioni da alcune località in cui sono in corso intense osti ...Il sindaco di Mykolaiv Oleksandr Sienkevych ha riferito che durante la notte del 2 agosto sono state udite esplosioni in vari distretti della città. Una persona sarebbe rimasta ferita. Lo riporta il K ...