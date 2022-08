Torino, in arrivo un altro colpo dopo Lazaro (Di martedì 2 agosto 2022) dopo aver ufficializzato l'arrivo di Lazaro dall'Inter in prestito con diritto di riscatto, il Torino ha chiuso un altro colpo con la... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022)aver ufficializzato l'didall'Inter in prestito con diritto di riscatto, ilha chiuso uncon la...

GiovaAlbanese : L'arrivo della #Juventus a Torino. - DiMarzio : #Calciomercato | #Torino, è previsto per mercoledì l'arrivo di #Ilkhan in Italia - rebetico64 : @Gazzetta_it Dico alla #gds, edita da #queltestadicazzoeditore , che #Gosens é fortissimo ed é l'ultimo dei problem… - gimgiseon15 : RT @serieAnews_com: ?? #Torino scatenato sul mercato: poker di colpi in arrivo per #Juric, il punto di @serieAnews_com ?? @CiroTroise ht… - Kulusecsi : Sapete chi dobbiamo ringraziare se morata non torna a Torino? I tifosi dell' atletico, che si sono opposti all arri… -