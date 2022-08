Tajani | “Azione getta la maschera | è la quinta colonna del Pd”

(Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – “la. È ladel Partito Democratico e della sinistra. Altro che progetto per creare un nuovo centro, altro che governo Draghi, semplicemente al servizio di chi vuole la patrimoniale per qualche posto in più”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter Antonio(foto), coordinatore nazionale e vice presidente di Forza Italia, a proposito dell’accordo elettorale siglato tra, Pd e +Europa. L'articolo L'Opinionista.

getta la maschera. È la quinta colonna del Partito democratico e della sinistra. Altro che ... Lo scrive su Twitter Antonio, Coordinatore nazionale di Forza Italia. 02 - 08 - 2022 17:50... Calenda e Della Vedova, è stato il coordinatore di Forza Italia, Antonioil quale, attraverso Twitter ha scritto: 'getta la maschera. È la quinta colonna del Partito democratico e della sinistra e della sinistra e della sinistra e della sinistra e della sinistra e della sinistra e della sinistra e L'accordo siglato prevede che nei collegi uninominali i candidati siano per il 70% Pd e il 30% Azione/+Europa. Iv: 'Noi il centro moderato'. Presto un incontro tra il leader dem e Di Maio. Conte: 'In ...