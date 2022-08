Spezia, torna Kovalenko: obbligo di riscatto in caso di salvezza (Di martedì 2 agosto 2022) “Viktor Kovalenko è nuovamente un calciatore aquilotto e arriva dall’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il nazionale ucraino, classe ‘96, è stato tra i grandi protagonisti della seconda salvezza in Serie A, con 26 presenze, 1 gol e 4 assist, e ha saputo entusiasmare il pubblico aquilotto, mettendo in mostra qualità tecniche e visione di gioco di altissimo livello. Kovalenko è ora pronto a mettere il proprio valore al servizio delle Aquile anche per la stagione 2022/2023 e indosserà la maglia numero 24?. Questo è il contenuto del comunicato ufficiale diramato dallo Spezia tramite i propri canali, relativo a un nuovo accordo con Viktor Kovalenko. L’esterno difensivo ha accettato ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) “Viktorè nuovamente un calciatore aquilotto e arriva dall’Atalanta Bergamasca Calcio a titolo temporaneo condiindi. Il nazionale ucraino, classe ‘96, è stato tra i grandi protagonisti della secondain Serie A, con 26 presenze, 1 gol e 4 assist, e ha saputo entusiasmare il pubblico aquilotto, mettendo in mostra qualità tecniche e visione di gioco di altissimo livello.è ora pronto a mettere il proprio valore al servizio delle Aquile anche per la stagione 2022/2023 e indosserà la maglia numero 24?. Questo è il contenuto del comunicato ufficiale diramato dallotramite i propri canali, relativo a un nuovo accordo con Viktor. L’esterno difensivo ha accettato ...

