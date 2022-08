Spalletti-Napoli: ad un passo dalla crisi (Di martedì 2 agosto 2022) Siamo ormai nel vivo della sessione di calciomercato e quest’anno il Napoli ha visto andare via molti dei propri big. Il mercato in uscita, infatti, è stato molto fitto: Insigne al Toronto, Koulibaly al Chelsea e Mertens attualmente svincolato che non è riuscito a trovare l’accordo con il club. Tuttavia, il mercato non è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Siamo ormai nel vivo della sessione di calciomercato e quest’anno ilha visto andare via molti dei propri big. Il mercato in uscita, infatti, è stato molto fitto: Insigne al Toronto, Koulibaly al Chelsea e Mertens attualmente svincolato che non è riuscito a trovare l’accordo con il club. Tuttavia, il mercato non è stato L'articolo

tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - claudioruss : un nervoso Victor #Osimhen allontanato dall'allenamento del #Napoli da Luciano #Spalletti, a causa di un 'fallo' no… - AlfredoPedulla : #Kepa vuole il #Napoli: si lavorerà sempre più per regalarlo presto a #Spalletti - RaffaeleMarroc5 : Ma come (ciruzzo)non rinnova col Napoli perché Spalletti non gli garantisce minutaggio e poi va alla Juve per fare… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Castel di Sangro, giorno 11: allenamento mattutino d… -