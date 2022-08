Simeone-Napoli, Schira: “affare possibile, intreccio con Icardi” (Di martedì 2 agosto 2022) Simeone-Napoli, Schira rivela un retroscena su Icard. Il possibile trasferimento al Monza potrebbe rompere le uova nel paniere agli azzurri. Giovanni Simeone ha detto si al Napoli, complice anche il papà che gli ha consigliato dio vestire la maglia della squadra che fu di Diego armando Maradona. Il trasferimento di Simeone alla corte di SPalletti è però subordinato alla cessione di Petagna al Monza, e proprio il club di Berlusconi potrebbe rompere le uova nel paniere agli azzurri, come rivela Nicolò Schira, esperto di calciomercato del quotidiano ‘Il Giornale’: “Chi acquisterà il Monza di Silvio Berlusconi come nuovo centravanti? Andrea Petagna e Mauro Icardi sono due soluzioni parallele, ma se la società biancorossa non prende l’ex ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022)rivela un retroscena su Icard. Iltrasferimento al Monza potrebbe rompere le uova nel paniere agli azzurri. Giovanniha detto si al, complice anche il papà che gli ha consigliato dio vestire la maglia della squadra che fu di Diego armando Maradona. Il trasferimento dialla corte di SPalletti è però subordinato alla cessione di Petagna al Monza, e proprio il club di Berlusconi potrebbe rompere le uova nel paniere agli azzurri, come rivela Nicolò, esperto di calciomercato del quotidiano ‘Il Giornale’: “Chi acquisterà il Monza di Silvio Berlusconi come nuovo centravanti? Andrea Petagna e Maurosono due soluzioni parallele, ma se la società biancorossa non prende l’ex ...

