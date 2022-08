Serie A: Cesc, nuovo calciatore del Como… e azionista (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-01 16:48:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Cesc Fbregas è entrato dalla porta d’ingresso Che cosa. L’esclusivo comune lombardo, situato nel nord Italia sulle sponde del Lago Lario (o Lago di Como), ha accolto a braccia aperte il campione del mondo spagnolo. I ‘tifosi’ scandivano il suo nome e non esitavano a ringraziarlo per il suo arrivo, confidando che li avrebbe riportati in Serie A. Proprio questo è l’obiettivo principale che Fbregas si è prefissato. Ritorna il Como in Serie A, categoria in cui non mette piede dal 2003. Il club lombardo, infatti, è tornato in Serie B lo scorso anno immerso in un progetto vincente che cerca di recuperare la gloria perduta. “Sono qui per portare il Como in Serie A, questo club mi ... Leggi su justcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) 2022-08-01 16:48:18 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:Fbregas è entrato dalla porta d’ingresso Che cosa. L’esclusivo comune lombardo, situato nel nord Italia sulle sponde del Lago Lario (o Lago di Como), ha accolto a braccia aperte il campione del mondo spagnolo. I ‘tifosi’ scandivano il suo nome e non esitavano a ringraziarlo per il suo arrivo, confidando che li avrebbe riportati inA. Proprio questo è l’obiettivo principale che Fbregas si è prefissato. Ritorna il Como inA, categoria in cui non mette piede dal 2003. Il club lombardo, infatti, è tornato inB lo scorso anno immerso in un progetto vincente che cerca di recuperare la gloria perduta. “Sono qui per portare il Como inA, questo club mi ...

