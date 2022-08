Osimhen Bayern Monaco? La notizia dalla radio ufficiale (Di martedì 2 agosto 2022) Victor Osimhen rischia di lasciare il Napoli per il Bayern Monaco? Il club tedesco ha detto addio a Robert Lewandowski e in attacco ha preso Sadio Mané dal Liverpool ma può operare ancora in entrata con grandi investimenti. E il nome in pole position sembra essere quello di Victor Osimhen. Napoli Osimhen Bayern Monaco (Getty Images)Calciomercato Napoli, pericolo Bayern Monaco per Osimhen? Il Bayern Monaco sembra intenzionato a spingere sull’acceleratore per prendere Victor Osimhen dal Napoli. Il bomber nigeriano potrebbe essere il nuovo centravanti dei bavaresi in caso di offerta irrinunciabile. Carlo Alvino e Valter De Maggio, durante radio ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Victorrischia di lasciare il Napoli per il? Il club tedesco ha detto addio a Robert Lewandowski e in attacco ha preso Sadio Mané dal Liverpool ma può operare ancora in entrata con grandi investimenti. E il nome in pole position sembra essere quello di Victor. Napoli(Getty Images)Calciomercato Napoli, pericoloper? Ilsembra intenzionato a spingere sull’acceleratore per prendere Victordal Napoli. Il bomber nigeriano potrebbe essere il nuovo centravanti dei bavaresi in caso di offerta irrinunciabile. Carlo Alvino e Valter De Maggio, durante...

