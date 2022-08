Omicidio Civitanova, le prime conferme dall’autopsia: l’ambulante morto per schiacciamento. «Non escluso il soffocamento» (Di martedì 2 agosto 2022) Alika Ogorchukwu è morto a causa dello schiacciamento del corpo. Cosa che poi ha portato probabilmente anche al soffocamento. Sono questi i primi risultati dell’autopsia effettuata oggi sul corpo dell’ambulante nigeriano 39enne ucciso venerdì scorso a Civitanova Marche da Filippo Ferlazzo, alla quale ha partecipato anche un consulente di parte per la famiglia di Ogorchukwu . Non è ancora chiaro se lo schiacciamento abbia provocato anche traumi agli organi vitali dell’uomo e se questi siano stati decisivi per il decesso. Prima dell’esame autoptico, la moglie della vittima, Charity Oriachi, ha dovuto effettuare il riconoscimento della salma. «Un momento straziante, di profonda disperazione», ha detto il legale della famiglia Francesco Mantella. Il gip di Macerata, Claudio Bonifazi, ha ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Alika Ogorchukwu èa causa dellodel corpo. Cosa che poi ha portato probabilmente anche al. Sono questi i primi risultati dell’autopsia effettuata oggi sul corpo delnigeriano 39enne ucciso venerdì scorso aMarche da Filippo Ferlazzo, alla quale ha partecipato anche un consulente di parte per la famiglia di Ogorchukwu . Non è ancora chiaro se loabbia provocato anche traumi agli organi vitali dell’uomo e se questi siano stati decisivi per il decesso. Prima dell’esame autoptico, la moglie della vittima, Charity Oriachi, ha dovuto effettuare il riconoscimento della salma. «Un momento straziante, di profonda disperazione», ha detto il legale della famiglia Francesco Mantella. Il gip di Macerata, Claudio Bonifazi, ha ...

