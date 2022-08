(Di martedì 2 agosto 2022) Georginioè sempre più vicino. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport,studia già da un...

sportli26181512 : #Roma, prima una cessione. Poi #Belotti sarà da Mourinho: L’attaccante aspetta il club giallorosso, è già tutto fat… - MarcoVioli5 : Di #Belotti alla #ASRoma ve ne parliamo da tempo, si aspetta l'uscita di #Shomurodov (metà settimana) e poi sarà uf… - MicheleSemerar8 : RT @FrancescoRoma78: #Wijnaldum ha fatto sapere al #PSG che ha fretta di chiudere con la #Roma e di accelerare l'operazione. #Mourinho lo a… - BettinaPiccardo : @thomac23 @GiovaAlbanese uno che tifa roma e si permette di insultare allegri...aspetta e spera che mourinho non vi… - filippoASR1927 : RT @FrancescoRoma78: #Wijnaldum ha fatto sapere al #PSG che ha fretta di chiudere con la #Roma e di accelerare l'operazione. #Mourinho lo a… -

Calciomercato.com

ROMA - Belottila Roma, ma il suo arrivo nella Capitale dipende dalle uscite. Prima di firmare Tiago Pinto ... Lo affascina l'idea di lavorare cone di poter giocare finalmente in Europa ...E così si continua a trattare, con Mou checon ansia, visto e considerato che l'esordio ... Insomma, ain questo momento serve un giocatore di rottura, uno che sappia anche andare e che ... Mourinho aspetta Wijnaldum e Belotti alla Roma: cosa manca | Mercato | Calciomercato.com L’olandese ad un passo dal vestire il giallorosso Mentre Tiago Pinto e Campos cercano di trovare la quadratura giusta, facendo combaciare tutte le richieste e le necessità reciproche, José Mourinho st ...L’amichevole giocata in Israele ha contribuito a riaccendere i vecchi desideri di Antonio Conte. Il suo pallino è Nicolò Zaniolo e lo vorrebbe al Tottenham per costruire ...