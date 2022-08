Milano | Simba La Rue | ' accoltellato da 6-7 amici di Baby Touché'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022), 2 ago. (Adnkronos) - "Non so da chi sono stato ferito vicino a Bergamo, erano tutti bardati, erano circa 6 o 7. Molto probabilmente eranodi Touchè. E successo tutto proprio sotto casa della ragazza con cui ero di notte. Ho cercato si di salire in macchina inutilmente". A raccontare l'accoltellamento subito il 15 giugno scorso èLa Rue, il 20enne italo tunisino arrestato venerdì scorso per il sequestro di persona del trapper rivaleTouchè. Parole riferite al gip diGuido Salvini che lo ha interrogato per circa due ore. Assistito dall'avvocato Niccolò Vecchioni, il giovane non nuovo ai guai con la giustizia - risulta ammesso al regime della messa alla prova in un procedimento penale davanti al Tribunale per i minorenni per una rapina - ha ammesso di essersi procurato una ...