Milan, De Ketelaere sbarca a Linate! Le prime immagini | VIDEO PM (Di martedì 2 agosto 2022) Charles De Ketelaere è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il belga classe 2001 è appena arrivato presso l'aeroporto di Milano Linate prime: questo il VIDEO Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Charles Deè pronto a diventare un nuovo calciatore del. Il belga classe 2001 è appena arrivato presso l'aeroporto dio Linate: questo il

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, potrebbe slittare l'arrivo in Italia di #DeKetelaere - lucabianchin7 : Le prime immagini di #DeKetelaere all'aeroporto di Bruxelles, in arrivo al #Milan... - marcoconterio : ?? Ci siamo. Charles De Ketelaere è all'aeroporto e si sta imbarcando adesso da Bruxelles. E' atteso in tarda serata… - fradettofanpage : RT @Glongari: Eccolo! Finalmente Charles De Ketelaere è atterrato a Milano. Tra qualche ora le visite e poi diventerà un giocatore del #Mil… - fradettofanpage : RT @Glongari: Tifosi del #Milan già pazzi di Charles De Ketelaere. Una lunga attesa ma adesso è ???? ?? @GianluVisco -