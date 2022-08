M5S: sul sito elenco documenti necessari per 'parlamentarie' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Iniziano a prendere forma le 'parlamentarie' del M5S, ovvero la selezione dei candidati dal basso. Sul sito del Movimento è stato infatti pubblicato l'elenco dei documenti necessari per aspiranti deputati e senatori grillini, mentre si attendono le regole delle candidature, con le incognite sull'eventuale deroga al principio di territorialità -ci si può candidare solo nella Regione di residenza- e sulla scelta dei capilista da parte del leader Giuseppe Conte. "Cari amici - si legge nel post - le scadenze elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre incombono. A brevissimo saranno resi noti tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle proposte di autocandidatura da parte degli iscritti. Nel frattempo, chi fosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - Iniziano a prendere forma le '' del M5S, ovvero la selezione dei candidati dal basso. Suldel Movimento è stato infatti pubblicato l'deiper aspiranti deputati e senatori grillini, mentre si attendono le regole delle candidature, con le incognite sull'eventuale deroga al principio di territorialità -ci si può candidare solo nella Regione di residenza- e sulla scelta dei capilista da parte del leader Giuseppe Conte. "Cari amici - si legge nel post - le scadenze elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre incombono. A brevissimo saranno resi noti tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle proposte di autocandidatura da parte degli iscritti. Nel frattempo, chi fosse ...

