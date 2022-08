L'Ucraina pronta a processare i traditori e chi ha collaborato con la Russia (Di martedì 2 agosto 2022) L'Ucraina indaga su 752 casi di tradimento e collaborazionismo durante l'invasione russa. Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha riferito che il maggior numero di casi di tradimento e collaborazionismo è stato registrato negli oblast di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Inoltre gli agenti dei servizi militari hanno riferito di aver identificato altri 4 militari russi della 64esima brigata che hanno commesso crimini a Bucha. “A marzo questi soldati hanno torturato brutalmente una famiglia locale, dopo aver fatto irruzione nella casa dove abitava” le parole diffuse dal Sbu. Intanto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito il proprio sostegno alla nazione in guerra con la Russia di Vladimir Putin: “Buona conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulle priorità per il supporto militare. È ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) L'indaga su 752 casi di tradimento e collaborazionismo durante l'invasione russa. Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha riferito che il maggior numero di casi di tradimento e collaborazionismo è stato registrato negli oblast di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Inoltre gli agenti dei servizi militari hanno riferito di aver identificato altri 4 militari russi della 64esima brigata che hanno commesso crimini a Bucha. “A marzo questi soldati hanno torturato brutalmente una famiglia locale, dopo aver fatto irruzione nella casa dove abitava” le parole diffuse dal Sbu. Intanto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito il proprio sostegno alla nazione in guerra con ladi Vladimir Putin: “Buona conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulle priorità per il supporto militare. È ...

