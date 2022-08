La guerra in Ucraina riapre la corsa alle armi nucleari in Corea del Sud (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo l’invasione russa, il paese non si sente più al sicuro. La sola promessa di protezione degli Stati Uniti contro la Corea del Nord potrebbe non bastare a scoraggiare Kim Jong-un da un eventuale attacco. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo l’invasione russa, il paese non si sente più al sicuro. La sola promessa di protezione degli Stati Uniti contro ladel Nord potrebbe non bastare a scoraggiare Kim Jong-un da un eventuale attacco. Leggi

beppesevergnini : Due terzi degli italiani sono dispiaciuti per la partenza di Draghi, sostengono l’Unione Europea, si sentono più si… - enpaonlus : Ucraina, almeno 5mila delfini morti nel Mar Nero dall’inizio della guerra: “È una tragedia ambientale” - La Stampa… - Avvenire_Nei : Il Papa: in Ucraina fermarsi e negoziare - Internazionale : La guerra in Ucraina preoccupa la Corea del Sud. La protezione degli Stati Uniti non basta: il paese non si sente a… - Cirenderaliberi : L'Europa ha sempre voluto l'ucraina per proseguire la Guerra fredda degli USA contro la Russia. Giulietta Chiesa 2… -