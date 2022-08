La bufala del dottor Peter McCullough e lo studio dei vaccini che modificano il DNA (smentito dagli autori) (Di martedì 2 agosto 2022) Torna a circolare in diverse condivisioni Facebook, che rimandano a un articolo del 29 luglio apparso su Database Italia, lo studio condotto da un gruppo di ricercatori svedesi dell’università di Lund, il quale dimostrerebbe che l’mRNA dei vaccini contro il nuovo Coronavirus si convertirebbe in DNA, modificando quindi il nostro genoma. Dell’infondatezza dell’interpretazione No vax avevamo già trattato in un articolo dello scorso marzo. Intanto è arrivata anche la smentita degli autori e della stessa rivista che pubblicò l’articolo. Per chi ha fretta: Lo studio dell’Università di Lund forza una situazione in vitro che non rappresenta le condizioni naturali in cui l’mRNA dei vaccini interagisce con le cellule. La stessa rivista che ha pubblicato lo studio ne critica i ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Torna a circolare in diverse condivisioni Facebook, che rimandano a un articolo del 29 luglio apparso su Database Italia, locondotto da un gruppo di ricercatori svedesi dell’università di Lund, il quale dimostrerebbe che l’mRNA deicontro il nuovo Coronavirus si convertirebbe in DNA, modificando quindi il nostro genoma. Dell’infondatezza dell’interpretazione No vax avevamo già trattato in un articolo dello scorso marzo. Intanto è arrivata anche la smentita deglie della stessa rivista che pubblicò l’articolo. Per chi ha fretta: Lodell’Università di Lund forza una situazione in vitro che non rappresenta le condizioni naturali in cui l’mRNA deiinteragisce con le cellule. La stessa rivista che ha pubblicato lone critica i ...

