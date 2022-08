Insta 360 Link vuole essere la miglior webcam al mondo | 4K | gimbal e sensore da 1 2”

Digital_Day : Questa webcam ha tutto quello che una persona vorrebbe da una webcam -

Laddove altre videocamere a° hanno difficoltà con le ombre e le luci, la ONE RS1 - Inch Edition eccelle, restituendo colori e dettagli perfettamente fedeli alla realtà. Che venga utilizzata ...Progettata in collaborazione con Leica,ONE RS 1 - InchEdition è una fotocamera capace di offrire prestazioni impressionanti; integra due sensori CMOS da 1 pollice così da essere in grado di registrare video a° in 6K e di ...Arriva ufficialmente la prima webcam professionale di Insta360 che vede il potenziamento con l'Intelligenza Artificiale. Si chiama Insta360 Link e permette di registrare immagini fino al 4K con un sen ...Il gimbal viene utilizzato per seguire l'utente mentre si muove nella stanza, come una versione più robusta della funzione Centre Stage di Apple.