Hostess e steward all' aeroporto di Roma per evitare l' assalto degli abusivi

AGI - Hostess e steward 'debuttano' all'aeroporto di Roma Fiumicino nell'accoglienza ai turisti subito dopo l'uscita dall'area di ritiro bagagli: giovani 'preparati' per fornire ai viaggiatori indicazioni puntali contro Ncc e taxi abusivi. Il nuovo servizio di informazioni è stato inaugurato questa mattina. "L'introduzione del servizio di assistenza e di informazione ai turisti internazionali - ha dichiarato l'assessore al Turismo, Alessandro Onorato - rappresenta un passo in più per il miglioramento degli standard di accoglienza dei turisti a Roma". In collaborazione con Adr e con Zetema "abbiamo concordato la presenza di Hostess e steward appositamente formati - ha spiegato l'assessore - per accogliere i turisti subito dopo

