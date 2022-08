"Ha visto i sondaggi e...": il sospetto su Oscar Giannino, perché la Meloni deve stare attenta (Di martedì 2 agosto 2022) "Non è che il giornalista, vedendo i sondaggi della leader di FdI, si sia fatto due conti e ora punti a qualche bella imbottita poltrona pubblica?": un articolo molto duro quello scritto da Giuseppe Vatinno su Affariitaliani contro Oscar Giannino. Di qui il suggerimento che il giornalista rivolge direttamente a Giorgia Meloni: "Faccia attenzione". Il riferimento sarebbe a un pezzo scritto da Giannino su Repubblica qualche giorno fa. Un pezzo "sulle conseguenze economiche delle leggi elettorali. Il tutto per portare acqua al mulino dei sistemi uninominali maggioritari rispetto a quelli proporzionali". L'articolo di Vatinno poi continua: "Un'ultima considerazione da prendersi nell'ottica dell'adagio andreottiano sul fatto che a pensare male si fa peccato ma ci si prende quasi sempre. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) "Non è che il giornalista, vedendo idella leader di FdI, si sia fatto due conti e ora punti a qualche bella imbottita poltrona pubblica?": un articolo molto duro quello scritto da Giuseppe Vatinno su Affariitaliani contro. Di qui il suggerimento che il giornalista rivolge direttamente a Giorgia: "Faccia attenzione". Il riferimento sarebbe a un pezzo scritto dasu Repubblica qualche giorno fa. Un pezzo "sulle conseguenze economiche delle leggi elettorali. Il tutto per portare acqua al mulino dei sistemi uninominali maggioritari rispetto a quelli proporzionali". L'articolo di Vatinno poi continua: "Un'ultima considerazione da prendersi nell'ottica dell'adagio andreottiano sul fatto che a pensare male si fa peccato ma ci si prende quasi sempre. ...

