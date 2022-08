Fulham | in arrivo un portiere dall'Arsenal

(Di martedì 2 agosto 2022) Bernd Leno sta per lasciare l'per passare al. Iltedesco classe '92 ha svolto le visite mediche, con la firma...

sportli26181512 : Fulham, UFFICIALE: dall'Arsenal arriva Leno: Il Fulham ha un nuovo portiere: ufficiale l'arrivo dall'Arsenal di Ber… - infoitsport : Fulham, ufficiale l’arrivo di Solomon dallo Shakthar Donetsk -

Calciomercato.com

Commenta per primo Ilha un nuovo portiere: ufficiale l'dall' Arsenal di Bernd Leno , che firma un contratto triennale. Welcome aboard, @Bernd_Leno !E l'di Cesc Fabregas è una sorta di bollino di garanzia sulle ambizioni dei fratelli Hartono ...00 Spezia - Como 21:00 Empoli - SPAL 21:15 Torino - Palermo CALCIO - PREMIER LEAGUE 13:30- ... Fulham, UFFICIALE: dall'Arsenal arriva Leno | Mercato | Calciomercato.com Il Fulham sembrerebbe aver trovato l'intesa sia con gli inglesi e sia con Bernd Leno, sempre più vicino a lasciare l'Arsenal ...Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool, match di scena al Craven Cottage di Londra valido per la prima giornata di Premier League ...