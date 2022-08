Ferita dall'elica della barca, 17enne in gravi condizioni (Di martedì 2 agosto 2022) Una ragazza di 17 anni è rimasta Ferita in modo grave dall'elica di una barca questo pomeriggio nel Golfo della Spezia. La giovane ha riportato lesioni profonde ad una gamba. Secondo una prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) Una ragazza di 17 anni è rimastain modo gravedi unaquesto pomeriggio nel GolfoSpezia. La giovane ha riportato lesioni profonde ad una gamba. Secondo una prima ...

Ferita dall'elica della barca, 17enne in gravi condizioni

La Spezia, 2 agosto 2022 - Una ragazza di 17 anni è rimasta ferita in modo grave dall'elica di una barca questo pomeriggio nel Golfo della Spezia. La giovane ha riportato lesioni profonde ad una gamba. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata sbalzata e travolta dalla barca.