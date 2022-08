Elezioni, Letta: “Di Maio nelle nostra lista? Non è il momento di parlarne”. Calenda: “No polemiche, nemmeno con lui” (Di martedì 2 agosto 2022) Nel nome di Mario Draghi e della sua agenda di governo. Dopo giorni di tensioni e veti imposti da Carlo Calenda sui nomi da scegliere per i collegi uninominali (in particolare quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ma anche quelli di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Si-Europa Verde), c’è l’accordo tra Pd e Azione in vista delle prossime Elezioni. Un’intesa, quella tra Calenda e Letta, che lascia aperti però diversi nodi. A partire dal futuro politico del ministro degli Esteri uscente, che con la sua neo formazione ‘Impegno Civico’ lanciata con Bruno Tabacci difficilmente arriverà al 3% per accedere alla ripartizione dei seggi del proporzionale, così da puntare a ottenere dai dem la garanzia di un seggio blindato nell’uninominale. “Se siamo disponibili a una candidatura tecnica di Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Nel nome di Mario Draghi e della sua agenda di governo. Dopo giorni di tensioni e veti imposti da Carlosui nomi da scegliere per i collegi uninominali (in particolare quello del ministro degli Esteri Luigi Di, ma anche quelli di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Si-Europa Verde), c’è l’accordo tra Pd e Azione in vista delle prossime. Un’intesa, quella tra, che lascia aperti però diversi nodi. A partire dal futuro politico del ministro degli Esteri uscente, che con la sua neo formazione ‘Impegno Civico’ lanciata con Bruno Tabacci difficilmente arriverà al 3% per accedere alla ripartizione dei seggi del proporzionale, così da puntare a ottenere dai dem la garanzia di un seggio blindato nell’uninominale. “Se siamo disponibili a una candidatura tecnica di Luigi ...

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - petergomezblog : Elezioni, Calenda a Letta: “Abbiamo chiesto il minimo sindacale. Se risposta sarà no, la responsabilità della rottu… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - omarsivori : Letta sacrifica l'ape Di Maio per Calenda. Solo una farsa può salvare Gigino - - Sarx88 : Ora l'obbiettivo di #Letta deve essere svuotare quel che resta dei 5 Stelle con proposte che attirino quegli eletto… -