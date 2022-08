“È tutto falso”. Luca Salatino e Soraia Allam, si scopre settimane dopo le voci sui due di UeD (Di martedì 2 agosto 2022) Quella di Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti è stata l’ultima scelta a Uomini e Donne: dopo che è andato in onda il programma è terminato per la pausa estiva e riprende a settembre. Il pubblico era in attesa di capire quale sarebbe stata la scelta dello chef romano che per tutto il periodo del suo trono è stato combattuto tra Soraia e Lilli Pugliese. Nei giorni successivi alla scelta la coppia ha parlato della prima notte della prima notte trascorsa insieme dopo Uomini e Donne. “Ci siamo messi a chiacchierare abbracciati su una delle sdraio che stavano nel giardino e siamo rimasti lì per quattro ore a raccontarci”, rivelano Luca Salatino e Soraia Allam al magazine di UeD. Poi l’ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Quella diCeruti è stata l’ultima scelta a Uomini e Donne:che è andato in onda il programma è terminato per la pausa estiva e riprende a settembre. Il pubblico era in attesa di capire quale sarebbe stata la scelta dello chef romano che peril periodo del suo trono è stato combattuto trae Lilli Pugliese. Nei giorni successivi alla scelta la coppia ha parlato della prima notte della prima notte trascorsa insiemeUomini e Donne. “Ci siamo messi a chiacchierare abbracciati su una delle sdraio che stavano nel giardino e siamo rimasti lì per quattro ore a raccontarci”, rivelanoal magazine di UeD. Poi l’ex ...

freeSpitit83 : @capocorda Falso, dati oms il 49% lo è per il 41 non è specificato.perché utilizzare solo immagini lgbt quando si p… - valentynacri19 : @GiorgiaMeloni Ascolta e non deludere quelli che veramente ti vogliono bene! La Russia è Putin mai stato un dittato… - LaBombetta76 : @mighez @GianniOgnibene Chi sono io per impedirle di seguire quattro cialtroni che pensano di aver scoperto il comp… - DeTommasiRino : @TatiUdaci ...troppo comodo farlo in Italia. Torni nel suo paese a manifestare tutto questo 'falso coraggio'... Sie… - baumanstyle : Io in tutto questo continuo con la mia teoria che in realtà è stato editato dopo perché sembra falso -