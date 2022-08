Caldo: nuova ondata africana in arrivo (Di martedì 2 agosto 2022) A partire da giovedì, 4 agosto 2022, è prevista una nuova ondata africana. Il Caldo sarà intensissimo e raggiungerà dei picchi davvero elevati. Scopriamo, insieme, i dettagli. Ecco cosa succederà Una massa d’aria molto calda, associata al nuovo rinforzo dell’anticiclone Nord-africano, riporterà le temperature massime verso i 35 gradi. Occorre, però, stilare una differenza per quanto concerne la localizzazione: Nelle zone più interne sarà possibile raggiungere anche i 38 gradi. Lungo le coste, invece, le temperature saranno decisamente più miti. Quali saranno le zone più calde? In Italia sono previste temperature fino a 38-39 gradi per Firenze, Roma, Bologna e Milano, fino a 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Quale sarà la prima zona ad essere colpita dal ... Leggi su zon (Di martedì 2 agosto 2022) A partire da giovedì, 4 agosto 2022, è prevista una. Ilsarà intensissimo e raggiungerà dei picchi davvero elevati. Scopriamo, insieme, i dettagli. Ecco cosa succederà Una massa d’aria molto calda, associata al nuovo rinforzo dell’anticiclone Nord-africano, riporterà le temperature massime verso i 35 gradi. Occorre, però, stilare una differenza per quanto concerne la localizzazione: Nelle zone più interne sarà possibile raggiungere anche i 38 gradi. Lungo le coste, invece, le temperature saranno decisamente più miti. Quali saranno le zone più calde? In Italia sono previste temperature fino a 38-39 gradi per Firenze, Roma, Bologna e Milano, fino a 40 gradi nelle zone interne della Sardegna. Quale sarà la prima zona ad essere colpita dal ...

