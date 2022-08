Calciomercato Juventus, Agnelli corre ai ripari: in arrivo due centrocampisti (Di martedì 2 agosto 2022) La Juventus è in totale emergenza a centrocampo con Agnelli pronto a regalare ad Allegri un doppio colpo per rinforzare il reparto. I bianconeri hanno svolto parte della preparazione negli USA; un periodo non proprio felicissimo per Allegri che ha visto due titolari fermarsi. Dopo Pogba, infatti, si è infortunato anche McKennie; il centrocampista statunitense dovrà stare fermo, probabilmente, un mese. Situazione complicata per la Juventus costretta a fronteggiare un problema decisamente inatteso; con la Serie A ormai alle porte, Agnelli ha deciso di correre ai ripari regalando ben due centrocampisti al proprio tecnico. Andiamo a vedere di chi si tratta. LaPressePrima Pogba poi McKennie, un doppio infortunio che cambia obbligatoriamente i piani della società bianconera: ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) Laè in totale emergenza a centrocampo conpronto a regalare ad Allegri un doppio colpo per rinforzare il reparto. I bianconeri hanno svolto parte della preparazione negli USA; un periodo non proprio felicissimo per Allegri che ha visto due titolari fermarsi. Dopo Pogba, infatti, si è infortunato anche McKennie; il centrocampista statunitense dovrà stare fermo, probabilmente, un mese. Situazione complicata per lacostretta a fronteggiare un problema decisamente inatteso; con la Serie A ormai alle porte,ha deciso dire airegalando ben dueal proprio tecnico. Andiamo a vedere di chi si tratta. LaPressePrima Pogba poi McKennie, un doppio infortunio che cambia obbligatoriamente i piani della società bianconera: ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Kastanos a titolo definitivo alla #Salernitana: è ufficiale ?? - SimonePanzeri87 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini -