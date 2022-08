Borsa: spread cala a 214 punti, rendimento Btp a 10 anni torna sotto il 3% (Di martedì 2 agosto 2022) A confortare gli investitori, soprattutto quelli istituzionali, sarebbero - secondo gli analisti - anche le rassicurazioni della leader di FdI Giorgia Meloni che nei giorni scorsi aveva affermato l'impegno a rispettare le regole di bilancio europee L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 2 agosto 2022) A confortare gli investitori, soprattutto quelli istituzionali, sarebbero - secondo gli analisti - anche le rassicurazioni della leader di FdI Giorgia Meloni che nei giorni scorsi aveva affermato l'impegno a rispettare le regole di bilancio europee L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Borsa: spread cala a 214 punti, rendimento Btp a 10 anni torna sotto il 3% - ForexOnlineMeIt : Mercati europei in stand-by, scende lo spread - Borsa Italiana - SperanzaNada : LEGGO - totobrocchi : @Mirandola59 Appunto e da quando è finito il governo borsa su e spread giù, non mi sembra che sia fregato molto agli investitori, anzi... - LukeHey96346144 : RT @MilanoFinanza: Borsa, Milano in leggero rialzo. Lo spread Btp/Bund scende a 223 punti -