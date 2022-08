Ben Affleck sceglie l'orologio in base all'umore (Di martedì 2 agosto 2022) La più grande storia sugli orologi del 2021 ha coinvolto Ben Affleck e la sua scelta romantica e nostalgica di indossare un orologio. Nel caso vi fosse sfuggito: quando l'attore è tornato insieme all'ex fidanzata Jennifer Lopez, si è impegnato a fondo per ricreare la magia del 2002 attraverso la scienza o la magia. Per farlo, ha rispolverato l'orologio Franck Muller che la Lopez gli aveva regalato e che indossava quando stavano insieme all'inizio degli anni 2000. Da quel momento, si potrebbe quasi interpretare l'umore di Affleck attraverso ciò che porta al polso. Prima di tornare insieme a Jennifer Lopez, infatti, Affleck non indossava quasi mai un orologio. E io lo so bene perché qualche anno fa ho scritto di quello che Affleck indossava quasi ogni ... Leggi su gqitalia (Di martedì 2 agosto 2022) La più grande storia sugli orologi del 2021 ha coinvolto Bene la sua scelta romantica e nostalgica di indossare un. Nel caso vi fosse sfuggito: quando l'attore è tornato insieme all'ex fidanzata Jennifer Lopez, si è impegnato a fondo per ricreare la magia del 2002 attraverso la scienza o la magia. Per farlo, ha rispolverato l'Franck Muller che la Lopez gli aveva regalato e che indossava quando stavano insieme all'inizio degli anni 2000. Da quel momento, si potrebbe quasi interpretare l'diattraverso ciò che porta al polso. Prima di tornare insieme a Jennifer Lopez, infatti,non indossava quasi mai un. E io lo so bene perché qualche anno fa ho scritto di quello cheindossava quasi ogni ...

