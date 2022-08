Ascolti TV | Lunedì 1 Agosto 2022 Belle & Sebastien vince con il 15 6% | Hunziker 10 7% La corsa al voto de La7 parte dal 5 4%

(Di martedì 2 agosto 2022)Nella serata di ieri,, su Rai1ha appassionato 2.216.000 spettatori pari al 15.6%. Su Canale 5 la replica di Michelle Impossibile ha raccolto davanti al video 1.229.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 911 ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 6.9% di share. A seguire 911 Lone Star ha ottenuto 1.063.000 spettatori con il 7.8%. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 1.035.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 la replica di Report ha raccolto davanti al video 682.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 814.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Laal ...

