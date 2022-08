Al-Zawahiri, da 11 anni al vertice di al-Qaeda (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Ayman al-Zawahiri, leader di al-Qaeda ucciso dagli Usa in seguito ad un attacco condotto con droni, era succeduto al fondatore di al-Qaeda Osama bin Laden dopo l’uccisione di quest’ultimo nel blitz delle forze speciali statunitensi il 2 maggio del 2011 in Pakistan. Nato in una famiglia di magistrati e medici egiziani, era considerato il numero due di al-Qaeda fino all’uccisione di bin Laden, dopo essere stato al suo fianco per oltre un decennio. Da quando, in nome della comune lotta contro ”gli ebrei e i crociati”, l’ala egiziana del jihad si unì a quella che faceva capo al miliardario saudita. Entrato nei Fratelli musulmani (il gruppo radicale sunnita che ha ispirato Osama Bin Laden sin dall’inizio dei suoi studi in una scuola religiosa di Gedda) a 14 anni, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Ayman al-, leader di al-ucciso dagli Usa in seguito ad un attacco condotto con droni, era succeduto al fondatore di al-Osama bin Laden dopo l’uccisione di quest’ultimo nel blitz delle forze speciali statunitensi il 2 maggio del 2011 in Pakistan. Nato in una famiglia di magistrati e medici egiziani, era considerato il numero due di al-fino all’uccisione di bin Laden, dopo essere stato al suo fianco per oltre un decennio. Da quando, in nome della comune lotta contro ”gli ebrei e i crociati”, l’ala egiziana del jihad si unì a quella che faceva capo al miliardario saudita. Entrato nei Fratelli musulmani (il gruppo radicale sunnita che ha ispirato Osama Bin Laden sin dall’inizio dei suoi studi in una scuola religiosa di Gedda) a 14, ...

