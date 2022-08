Addio al filosofo tedesco Friedrich-Wilhelm von Herrmann | l’ultimo assistente di Heidegger

(Di martedì 2 agosto 2022) Ilvon, noto studioso di ermeneutica, fenomenologia e ontologia, ultimodi Martin(1889-1976) e promotore della pubblicazione della sua opera omnia, è morto questa oggi all’alba all’età di 87 anni. Era ricoverato in una clinica da qualche giorno, come ha annunciato la moglie, la docente Veronika Müeller-Osthaus, attraverso la casa editrice Morcelliana, che pubblica i suoi libri. Nato a Potsdam l’8 ottobre 1934, professore emerito di Filosofia all’Università di Friburgo, vonha trascorso la sua vita di studio e di ricerca accanto ai grandi maestri della filosofia tedesca:privato di Eugen Fink dal 1961 al 1970 e poi di Martin...

464, euro 35), tradotto in cinque lingue e al centro del dibattito internazionale per l'nterpretazione che sconfessa le accuse di antisemitismo rivolte altedesco. Si legge nella Premessa al ...