Uomo scompare nel Po, apprensione per un giovane pescatore (Di lunedì 1 agosto 2022) di 27 anni, che sabato sera si è inabissato nel fiume Un giovane pescatore di 27 anni di nazionalità romena è scomparso nelle acque del Po nella serata di sabato 30 luglio. Subito sono scattate le ricerche, senza dare alcun esito fino ad oggi e più passa il tempo più diminuiscono le possibilità di ritrovarlo in vita. Il giovane, in compagnia di due amici, stava per iniziare la sua attività di pesca intorno alle 21, e nella speranza di trovare un posto migliore si sarebbe spinto in una zona dove le acque erano più profonde, inabissandosi immediatamente. I due amici non hanno potuto fare nulla per aiutarlo e sono rimasti impotenti nel vedere il giovane trascinato dalla corrente. Leggi anche: PORTO CERVO, UNO YACHT SI SCHIANTA SUGLI SCOGLI. UNA VITTIMA E 6 FERITI L'incidente si è verificato nei pressi di Garofolo, una ...

