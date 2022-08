Uomini e Donne: Torna Federica Aversano! Ma Non Come Tronista! (Di lunedì 1 agosto 2022) Uomini e Donne sta per Tornare con qualche novità. Secondo le ultime indiscrezioni, a settembre rivedremo l’ex corteggiatrice Federica Aversano. Proprio lei, la non scelta di Matteo Ranieri. Ciò che stupisce, è il fatto che la 28enne campana non sarà una delle nuove troniste. Ma ecco in che veste la rivedremo! Federica Aversano nuova dama del Trono Over! Federica Aversano è stata una delle giovani protagoniste dell’ultima stagione di Uomini e Donne. La 28enne è stata una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri e fino all’ultimo ha sperato di conquistare il suo cuore. Peccato che Matteo alla fine abbia scelto Valeria Cardone. Scelta non azzeccatissima, visto che dopo essere usciti dal programma, la loro storia è durata solo poche settimane. C’è chi ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 1 agosto 2022)sta perre con qualche novità. Secondo le ultime indiscrezioni, a settembre rivedremo l’ex corteggiatriceAversano. Proprio lei, la non scelta di Matteo Ranieri. Ciò che stupisce, è il fatto che la 28enne campana non sarà una delle nuove troniste. Ma ecco in che veste la rivedremo!Aversano nuova dama del Trono Over!Aversano è stata una delle giovani protagoniste dell’ultima stagione di. La 28enne è stata una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri e fino all’ultimo ha sperato di conquistare il suo cuore. Peccato che Matteo alla fine abbia scelto Valeria Cardone. Scelta non azzeccatissima, visto che dopo essere usciti dal programma, la loro storia è durata solo poche settimane. C’è chi ...

