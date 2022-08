Tuffi | Europei 2022 | i convocati dell’Italia Bertone | “Bertocchi in dubbio | Santoro al via solo nel sincro misto”

(Di lunedì 1 agosto 2022) Si avvicinano glidegli sport acquatici di Roma e si susseguono le convocazioni per le Nazionali italiane. Oggi è stata la volta dei: gare in programma al Foro Italico dal 15 al 21 agosto. Sono dodici gli azzurri al via, i: Elena– Esercito/CC Milano (1metro –3 metri) Chiara Pellacani – Fiamme Gialle/Fratelli Marconi (1metro, 3 metri,tre metri,mix 3 metri – Team Event) Sarah Jodoin Di Maria – Marina Militare/Fratelli Marconi (piattaforma,mix piattaforma – Team Event) Maia Biginelli – Fiamme Oro (piattaforma –piattaforma) Elisa Pizzini – Bergamo(3 metri) Elettra Neroni – ASD Carlo Dibiasi (piattaforma) Lorenzo ...

Il direttore tecnico della nazionale italiana di tuffi ha diramato l'elenco dei convocati per gli Europei in programma a Roma dal 15 al 21 agosto 2022. In totale saranno 17 gli azzurri attesi al via della manifestazione continentale, che comprende i quattro sport olimpici - nuoto, nuoto in acque libere, tuffi e nuoto sincronizzato - e per la prima volta nella storia dei campionati, anche nei tuffi dalle grandi altezze.