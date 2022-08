“Sto male e spero di farcela”: Donatella Rettore ha il Covid, show estivi cancellati (Di lunedì 1 agosto 2022) “Sto male e non ho altro da aggiungere”, sono queste le parole della caption di un post Instagram di Donatella Rettore, colpita dal Covid, come altri milioni di italiani in questa estate 2022. La voce di Chimica ha scritto ai suoi follower, comunicando la positività al virus, con un post stringato ma dove si intuisce tutta la sua preoccupazione e il rammarico per aver annullato i suoi eventi in programma per l’estate: NON POTEVA MANCARE E PROPRIO ADESSO : “SONO POSITIVA E CON SINTOMI” . STO male E NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE . spero DI farcela …VI ABBRACCIO Inoltre, nelle storie dell’account della cantante è comparso anche il comunicato ufficiale in cui si dà notizia degli appuntamenti cancellati: il primo quello di luglio a SanLazzaro (BO) e poi ... Leggi su diredonna (Di lunedì 1 agosto 2022) “Stoe non ho altro da aggiungere”, sono queste le parole della caption di un post Instagram di, colpita dal, come altri milioni di italiani in questa estate 2022. La voce di Chimica ha scritto ai suoi follower, comunicando la positività al virus, con un post stringato ma dove si intuisce tutta la sua preoccupazione e il rammarico per aver annullato i suoi eventi in programma per l’estate: NON POTEVA MANCARE E PROPRIO ADESSO : “SONO POSITIVA E CON SINTOMI” . STOE NON HO ALTRO DA AGGIUNGERE .DI…VI ABBRACCIO Inoltre, nelle storie dell’account della cantante è comparso anche il comunicato ufficiale in cui si dà notizia degli appuntamenti: il primo quello di luglio a SanLazzaro (BO) e poi ...

