Specializzati Tfa sostegno | con unica domanda dal 2 al 16 agosto partecipano sia per il ruolo che per le supplenze VIDEO

(Di lunedì 1 agosto 2022) TfaGps. Si tratta di una delle domande che sono state oggetto di risposta durante il Question Time di venerdì scorso su Orizzonte Scuola TV. L'articoloTfa: condal 2 al 16sia per ilche per le

Orizzonte Scuola

...l'occasione della distinzione! E non si ripeta l'errore del Tirocinio formativo attivo () da ...per tale motivo - conclude Pittoni - è all'origine dell'attuale grave carenza di docenti......l'occasione della distinzione! E non si ripeta l'errore del Tirocinio formativo attivo () da ...per tale motivo - conclude Pittoni - è all'origine dell'attuale grave carenza di docenti... DPCM 60 Cfu, Pittoni: “Attenzione all’abilitazione dei docenti o sarà il voto a imporla”