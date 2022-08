Schumacher | le ultime | la moglie avrebbe comprato un ranch

(Di lunedì 1 agosto 2022) Ladell’ex pilota pronta a cambiare vita Si rincorrono da anni, dall’incidente del 2013 voci sulle reali condizioni di Michael. Dopo una vita a bordo della monoposto F1 della Ferrari, la caduta sugli Sci gli è stata quasi fatale e a oggi nessuno, se non pochi intimi e la famiglia sanno come stia davvero il tedesco. A proteggerlo in questi anni soprattutto laCorinna che ha cercato di tutelarlo da sguardi e gossip.è ormai confinato a Gland, nell’abitazione sul lago di Ginevra e messa in vendita un anno fa. Ora però ci sarebbero cambi in vista. Secondo il settimanale tedesco “Bunde”, lasarebbe intenzionata a trasferirsi a Maiorca dovrebbegià acquistato una villa, da 3 milioni di Euro con tanto diper i ...

361_magazine : Le ultime su #Schumacher - RSIsport : ???? Il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel ha annunciato il ritiro dalla F1: con 53 successi è il terzo pilo… - danteboicelli : @CelsaLai @Giustinianorex @schumacher_jorg @matteosalvinimi Alle ultime la Lega era davanti al PD ma il PD si insin… - CelsaLai : @danteboicelli @Giustinianorex @schumacher_jorg @matteosalvinimi Si ricordi che alle ultime elezioni hanno vinto i… -

...del mondo tedesco auspicasse come suo sostituto l'ingaggio del connazionale e amico Mick... Dalla Germania nelleore sono filtrati dettagli interessanti su come si sia arrivati all'...... con la prima realtà da guardare in faccia è che rimangono a Budapest le, già flebili, ... prima di lui l'avevano utilizzata anche Alonso, Ocon, Zhou,, Magnussen e Bottas e su nessuno ...Max Verstappen primo Nessuno se lo aspettava essendo partito decimo per i problemi al motore in qualifica. Eppure, ancora una volta, il pilota olandese della Red Bull deve ringraziare la ...Si tratta del telaio più vincente di sempre grazie al quale, con 4 successi in altrettanti GP, Schumi potè sognare fino all’ultimo di conquistare il titolo ...