San Marco dei Cavoti | l’11 settembre la 48^ ‘Passiata di San Diodoro’

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSandei(Bn) – Il countdown verso la 48esima edizione della Passiata di San Diodoro, gara podistica sulla distanza dei 12,8 chilometri, scorre inesorabile sulla home page del sito ufficiale della ormai celebre manifestazione sportiva. Un appuntamento con la storia, in agenda domenica 11a Sandei, dove cresce l’attesa per la tradizionale invasione dei runners, provenienti non solo da tutta la provincia ma anche da ogni angolo della Campania e da ben oltre i confini regionali. Sarà, di fatto, l’edizione della piena ripartenza, dopo le limitazioni e gli stop dettati dall’emergenza sanitaria, l’ora del ritorno di quell’inconfondibile carico di sorrisi, allegria e spirito di competizione che da sempre contraddistinguono questo appuntamento. Lo ...