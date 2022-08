Romina Power fa a vedere a tutti il grande amore della sua vita | ma non è Albano Carrisi

(Di lunedì 1 agosto 2022)ha deciso di uscire allo scoperto e farl’uomo che considera l’su a, e non è… una foto che ha subito fatto il giro del web. Il sogno dei fanfamosissima coppia di cantanti è quello di poterl’tornare trionfante tra, ma i loro percorso disono cambiati già da un bel po’ di anni a questa parte e il cantante di Cellino San Marco ha ritrovato la felicità al fianco di Loredana Lecciso., invece, è sempre stata molto riservata circa la sua ...

delfrate75 : RT @Chaos_OfTrouble: Al vecchino seduto sotto al portone al fresco che ha detto moh Romina Power da giovane, un saluto. - Sofia04052020 : RT @Chaos_OfTrouble: Al vecchino seduto sotto al portone al fresco che ha detto moh Romina Power da giovane, un saluto. - GammaStereoRoma : Al Bano & Romina Power - Raccogli l'attimo - Avrejnvfe : @Chaos_OfTrouble Ma tu sei più bella di Romina Power da giovane, fidati! - dino_andreani : @Chaos_OfTrouble Eh le piacerebbe a Romina Power esser così bella -

Fortementein.com

Nel corso degli anni sono state suggerite molte ipotesi legate ad un possibile tradimento del cantante con. Tutto vero o solo suggestione La storia d'amore tra Al Bano eha fatto sognare milioni di italiani che li hanno sempre visti come l' esempio lampante di coppia perfetta e incorruttibile . Quando si sono conosciuti, i due erano giovani e sulla cresta ...è un'icona del mondo televisivo ma anche di stile. Tuttavia la cantante svela che dietro al suo look inconfondibile si celano due ragioni.non ha bisogno di lunghe ... Albano Carrisi: è stata cacciata senza motivo, nel putiferio spunta proprio Romina Power Albano e Loredana Lecciso, un amore che ha fatto sognare l'Italia, poi entrato in crisi. Ecco cosa sta accadendo nella coppia ...Loredana Lecciso si é raccontata a 360 gradi sul suo rapporto con Albano. L’intervista é stata totalmente priva di filtri e la showgirl ...