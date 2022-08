Roma, donna accoltellata a Monteverde: è gravissima (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Una donna, 47enne italiana, è stata accoltellata poco prima delle 15 a Monteverde, in via degli Orti di Cesare. Sul posto i poliziotti, chiamati da un testimone e impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito poco dopo. La vittima, trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo, ha ferite al volto, al collo e all’addome. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Una, 47enne italiana, è statapoco prima delle 15 a, in via degli Orti di Cesare. Sul posto i poliziotti, chiamati da un testimone e impegnati sulle tracce dell’aggressore, fuggito poco dopo. La vittima, trasportata in condizioni gravissime all’ospedale San Camillo, ha ferite al volto, al collo e all’addome. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

