Rocky, Sylvester Stallone contro Dolph Lundgren e Irwin Winkler: "Stanno spolpando il franchise" (Di lunedì 1 agosto 2022) Sylvester Stallone continua a lanciare strali via Instagram contro il produttore della saga di Rocky, colpevole di stare spolpando il franchise e il personaggio da lui creato, ma ne ha anche per il collega Dolph Lundgren. Dopo gli strali lanciati contro il produttore del Rocky franchise, Irwin Winkler, Sylvester Stallone rincara la dose prendendosela anche col collega Dolph Lundgren, colpevole non averlo avvertito dell'intenzione di Winkler di voler "spolpare il franchise" con lo spinoff Drago, dedicato al pugile russo che si scontra con Rocky Balboa in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 agosto 2022)continua a lanciare strali via Instagramil produttore della saga di, colpevole di stareile il personaggio da lui creato, ma ne ha anche per il collega. Dopo gli strali lanciatiil produttore delrincara la dose prendendosela anche col collega, colpevole non averlo avvertito dell'intenzione didi voler "spolpare il" con lo spinoff Drago, dedicato al pugile russo che si scontra conBalboa in ...

