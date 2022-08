Per gli scienziati il gas serra è responsabile delle notti roventi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - L'effetto del gas serra sul riscaldamento colpisce più velocemente la notte che il giorno. A dirlo, lo studio condotto dalla China University of Geosciences di Wuhan, secondo un'analisi sugli ultimi 70 anni pubblicata su Geophysical Research Letters. Dal 1951, il divario tra le temperature notturne e diurne si è ridotto di 0,41 C e le simulazioni mostrano che la maggior parte di questo riscaldamento è dovuta alle emissioni di gas serra. Questa tendenza, sostengono i ricercatori, è destinata a continuare a meno che non riduciamo drasticamente le emissioni. Il fenomeno, dicono gli esperti, è preoccupante perché le notti afose sono particolarmente pericolose per la salute. Il record del Regno Unito La scorsa settimana, il Regno Unito ha stabilito un nuovo record per la notte più calda di sempre, con temperature a Emley Moor, ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - L'effetto del gassul riscaldamento colpisce più velocemente la notte che il giorno. A dirlo, lo studio condotto dalla China University of Geosciences di Wuhan, secondo un'analisi sugli ultimi 70 anni pubblicata su Geophysical Research Letters. Dal 1951, il divario tra le temperature notturne e diurne si è ridotto di 0,41 C e le simulazioni mostrano che la maggior parte di questo riscaldamento è dovuta alle emissioni di gas. Questa tendenza, sostengono i ricercatori, è destinata a continuare a meno che non riduciamo drasticamente le emissioni. Il fenomeno, dicono gli esperti, è preoccupante perché leafose sono particolarmente pericolose per la salute. Il record del Regno Unito La scorsa settimana, il Regno Unito ha stabilito un nuovo record per la notte più calda di sempre, con temperature a Emley Moor, ...

