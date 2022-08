Omar Monestier | scomparso il direttore de Il Piccolo e del Messaggero | chi era il giornalista

(Di lunedì 1 agosto 2022) Lutto nel mondo del Giornalismo Si è spento a 58 annidei quotidiani IlVeneto del gruppo Gedi. Per lui fatale, purtroppo, un malore nella notte mentre si trovava nella sua abitazione. Chi eraNato a Belluno il 23 settembre 1964,viveva cucino a Udine. Da alcuni anni aveva preso in mano la doppia carica didelle due testate. Prima era stato dal 2012delVeneto di Udine e Pordenone. Aveva iniziato la carriera dacome collaborate del Gazzettino, poi aveva scritto per la Cronaca di Verona e infine tante collaborazioni nel nord est. Cordoglio anche da parte del Presidente ...

Nelle prime ore di lunedì 1 agosto è scomparso, per un improvviso malore,, giornalista, direttore dei quotidiani del gruppo GEDI Messaggero Veneto e Piccolo di Trieste. Aveva 57 anni. Inizia la sua carriera al Gazzettino, nella redazione di Belluno, di dove ...TRIESTE -, direttore del Messaggero Veneto e de Il Piccolo , è morto nella notte a causa di un malore improvviso. Originario di Belluno, 57 anni, in carriera aveva diretto diverse testate del ...