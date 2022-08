Letta rilancia la patrimoniale sui "super ricchi". Ma non lo segue neppure Conte

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il leader Pd: imposta di successione per dare una dote ai giovani. Centrodestra compatto: i dem sono il partito delle tasse. Renzi: follia

Da www.corriere.it L ARMATA BRANCALEONE DIIl ritorno della patrimoniale. Il segretario del Partito democratico Enricoin un'intervista al Tg2una delle proposte più divisive tra centrosinistra e centrodestra per entrare nel vivo della ...... Enrico, butta giù la maschera e intervistato dal direttore Gennaro Sangiuliano a Tg2 Post ... oggila sua proposta: inseguire con le tasse gli italiani anche dopo la morte'. Lo scrive in ...Il leader Pd: imposta di successione per dare una dote ai giovani. Centrodestra compatto: i dem sono il partito delle tasse. Renzi: follia ...“Bene ha fatto il Segretario Nazionale del Partito democratico Enrico Letta a rilanciare l’introduzione di una dote ai 18enni finanziabile con una tassa ...